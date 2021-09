Venezia: Acebo e Lorente, su red carpet star Casa di Carta

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Riconosciuti e acclamati dai fan, Esther Acebo e Jaime Lorente, due degli attori della serie spagnola La Casa di Carta a Venezia 78 sul red carpet al Palazzo del cinema per la premiere di Official Competition (Competencia Oficial), di Mariano Cohn e Gastón Duprat, in concorso per il Leone d'oro.

Esther Acebo è Monica Gatzambide alias Stoccolma, Jaime Lorente è Denver. La Casa di Carta Parte 5 volume 1 è su Netflix dal 3 settembre.

E sullo stesso red carpet anche Ester Exposito, tra le protagoniste di un'altra serie spagnola di successo, Elite.

Lorente è tra i talent del Filming Italy Best Movie Award che saranno premiati domenica 5 settembre. (ANSA).