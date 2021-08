Al via Festival internazionale teatro di strada a Caorle

(ANSA) - CAORLE (VENEZIA), 31 AGO - Prenderà il via giovedì 2 settembre, nel centro storico di Caorle (Venezia), la XXVI edizione de "La Luna nel pozzo", Festival Internazionale di Teatro di Strada. La manifestazione vedrà fino al 5 settembre nel comune rivierasco oltre cinquanta spettacoli con la partecipazione di oltre venti compagnie di artisti, provenienti da tutto il mondo, che si cimenteranno in un ventaglio di espressioni artistiche che spaziano dalla giocoleria alla clownerie, dal mimo, alle performance di circo-teatro, non trascurando tuttavia spettacoli dal carattere più classico, quali il teatro e la danza contemporanea.

Al grido di "La perfezione è un falso e rende pazzi", tema di questa edizione, gli artisti si esibiranno in piazza Matteotti, Campo Pio X e piazza Vescovado, per dare vita a un festival il cui valore artistico è cresciuto a tal punto da essere inserito quest'anno dal Ministero della Cultura nel Fondo Unico per lo Spettacolo.

Il festival è promosso dall'amministrazione comunale di Caorle e organizzato dall'associazione culturale Arci Carichi Sospesi di Padova, in partnership con United for busking, network italiano di festival internazionali di arte di strada, con il patrocinio della Regione Veneto. (ANSA).