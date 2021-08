Vinitaly: a ottobre Special Edition dedicata al business

(ANSA) - VERONA, 26 AGO - Un format espositivo leggero e iniziative mirate esclusivamente al business e al prodotto saranno gli elementi principali di "Vinitaly Special Edition", evento in presenza dal 17 al 19 ottobre alla Fiera di Verona.

Oltre a buyer, distributori e delegazioni estere dai principali paesi target, sono previsti incontri con i professionisti dell'Horeca, Grande distribuzione, enoteche, e stampa specializzata, e aree speciali dedicate ai vini biologici, alla mixology e alle masterclass.

Contestualmente, di scena anche il "wine2wine business forum," dedicato alla wine industry, "Sol&Agrifood", Salone internazionale dell'agroalimentare di qualità, ed "Enolitech", Salone internazionale delle tecnologie per la produzione di vino, birra, olio.

Per il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani, "il settore è uscito, si spera definitivamente, da una crisi senza precedenti grazie ai fondamentali dei suoi operatori, alla loro organizzazione commerciale e alla forza del brand tricolore. Oggi, in particolare con i nostri vini simbolo, siamo al centro del fenomeno legato ai 'consumi di rivalsa' post-Covid, un effetto traino da intercettare e da cui ripartire consolidando ancora di più le quote di mercato". (ANSA).