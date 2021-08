Paralimpiadi: Bettella bronzo, prima medaglia Italia

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Prima medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. L'ha conquistata Francesco Bettella, bronzo nei 100 dorso di nuoto categoria S1.

Dopo i due argenti ai giochi di Rio, per Francesco Bettella questa è la terza medaglia paralimpica. "E' una grandissima soddisfazione per me e per l'Italia portare una medaglia. Sta diventando una bella abitudine", ha detto al termine della gara il 32enne di Padova ai microfoni di Rai Sport. "Arrivare a questa medaglia - ha aggiunto - è una grandissima soddisfazione che ripaga di tante sofferenze che ho dovuto subire in questi anni". (ANSA).