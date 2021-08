Venezia: Biennale rende omaggio al regista Citto Maselli

(ANSA) - VENEZIA, 12 AGO - La Biennale di Venezia ha annunciato che, insieme alle Giornate degli Autori e alla Settimana Internazionale della Critica, renderà omaggio al regista Citto Maselli, nome d'arte di Francesco Maselli, un autore che ha attraversato con coerenza e talento molte stagioni del cinema italiano, più volte apprezzato protagonista alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.

E' la prima volta che la Mostra, le Giornate degli Autori (che quest'anno festeggiano la 18/a edizione) e la Settimana Internazionale della Critica (alla 36/a edizione) celebrano insieme il percorso di un artista che ha contribuito alla crescita dell'arte cinematografica non solo con l'impegno in prima persona, ma anche attraverso la collaborazione offerta ad altri grandi maestri del nostro cinema, grazie al suo ruolo fondamentale all'interno e alla testa dell'Anac (Associazione Nazionale Autori Cinematografici), che il prossimo anno festeggia i suoi settant'anni dalla fondazione.

La cerimonia in onore di Citto Maselli avrà luogo nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia) lunedì 6 settembre alle ore 14.00. Il programma prevede, sempre lunedì 6 settembre, alle ore 15.30 in Sala Perla 2 (Palazzo del Casinò), la proiezione del suo film Storia d'amore, presentato nel 1986 alla 43/a Mostra del Cinema, che valse la Coppa Volpi a Valeria Golino. La proiezione avverrà con una copia restaurata fornita da Istituto Luce Cinecittà. (ANSA).