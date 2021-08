Venezia: arriva in prestito Okereke

(ANSA) - VENEZIA, 12 AGO - Il Venezia comunica che è stato sottoscritto l'accordo col Club Bruges per il passaggio in arancioneroverde dell'attaccante David Okereke, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Dopo aver mosso i primi passi in Italia nella Lavagnese, il nigeriano classe 1997 nella stagione 2015/16 è passato allo Spezia con cui ha esordito in Serie B. Durante la stagione 2017/18 era al Cosenza, quindi nella successiva è tornato allo Spezia, collezionando 33 presenze con 10 gol e 12 assist.

Acquistato dal Bruges, in un biennio ha disputato 71 partite, con 15 gol e tre assist, e ha partecipato anche alla Champions League. Okereke vanta inoltre una presenza ed un gol con la Nazionale Under 23 ed una convocazione con la nazionale maggiore. (ANSA).