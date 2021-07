Covid: Veneto torna sopra i 1.000 casi in un giorno

(ANSA) - VENEZIA, 30 LUG - Torna a superare quota 1.000 in un giorno i nuovi positivi al Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.043 i casi di contagi rilevati con i tamponi, che sono stati 42.282, per una incidenza del 2,47%. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dal febbraio 2020 sale così a 435.954. Stabili invece i decessi, fermi a 11.641. Presentando i dati, il presidente Luca Zaia ha osservato che il modello matematico cui si affida la Regione prevedeva che in questa settimana la crescita dei casi giornalieri potesse arrivare anche a 1.500.

Salgono di conseguenza anche soggetti in isolamento, 11.927, mentre prosegue la discesa dei dati ospedalieri: il totale dei ricoverati è pari a 156 (-9), dei quali 139 (-8) in area medica e 17 (-1), in terapia intensiva. (ANSA).