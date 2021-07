Vaccini: Vicenza, sospesi 34 sanitari no-vax

(ANSA) - VICENZA, 21 LUG - Sono state avviate oggi a Vicenza e provincia le prime sospensioni dei sanitari non vaccinati contro il Covid. Lo ha reso noto la direzione dell'Ulss 8 Berica. L'azienda sanitaria precisa che "sono diventate operative da oggi le prime sospensioni di operatori sanitari che non hanno fornito adeguate giustificazioni alla mancata vaccinazione anti-Covid". Si tratta di 34 operatori, appartenenti a varie categorie e servizi dell'azienda. "Il provvedimento non avrà conseguenze dirette sui servizi erogati ai cittadini - assicura l'Ulss 8 - anche se ha reso necessaria una riorganizzazione con la ridistribuzione interna di altro personale". Per i sanitari sospesi che presenteranno il certificato vaccinale sarà attivata la procedura di revoca del provvedimento. (ANSA).