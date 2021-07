Enel: sorriso bimbi in cabina E-Distribuzione a Bovolenta

(ANSA) - VENEZIA, 15 LUG - "Il sorriso dei bambini può cambiare il mondo", è l'auspicio che ha preso forma su una cabina di E-Distribuzione trasformata in un'opera di "Street Art" per il progetto di abbellimento dei propri impianti voluto dalla società del Gruppo Enel, in collaborazione con il Comune di Bovolenta (Padova) e la Fondazione Città della Speranza.

L'edificio si trova all'interno del Parco "Salvo D'Acquisto" della cittadina padovana; l'opera raffigura quattro bambini spensierati e sorridenti intenti a correre in un prato verde. Su un'altra parete è rappresentata una bimba con gli occhi rivolti al cielo e la frase "Sentiti libero di sognare, giocare, amare e lascia che il tuo sorriso cambi il mondo". L'idea è stata sviluppata sulla cabina di E-Distribuzione dall'artista Alex Ermini. (ANSA).