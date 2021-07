Basket: Venezia; Dalmasson torna come dirigente

(ANSA) - VENEZIA, 07 LUG - Eugenio Dalmasson torna alla Umana Reyer Venezia, entrando a far parte dello staff dirigenziale della società orogranata, dove si occuperà del progetto Reyer a 360 gradi, dalle prime squadre al settore giovanile, e al Basket Chiusi.

Dalmasson arriva dopo 11 stagioni da head coach a Trieste, con cui ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2017/18, in cui è stato eletto allenatore dell'anno per la A2, e i playoff scudetto nella passata stagione. Nel 2020 ha vinto il Premio Reverberi come allenatore dell'anno, e ha allenato l'Italia under20 nel biennio 2017-2018.

Per Dalmasson è un ritorno alle origini, in quanto ha già guidato la panchina dell'Umana Reyer dal 2006 al 2009, conquistando nel giugno 2008 la promozione in Legadue, con cui Venezia è tornata nel mondo del professionismo.

Nella stagione 2009/2010 è stato anche head coach della prima squadra femminile Reyer, sfiorando la vittoria della Coppa Italia al nella finale con Schio. Complessivamente a Venezia ha allenato 126 partite da capo allenatore, tra maschile e femminile. (ANSA).