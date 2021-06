Fuga di gas fa esplodere abitazione, 2 feriti nel trevigiano

(ANSA) - TREVISO, 24 GIU - Una fuga di gas ha fatto esplodere, per cause al vaglio dei Vigili del fuoco, un'abitazione a Breda di Piave (Treviso). Feriti i due anziani occupanti, un 90enne ed una 86enne, marito e moglie, soccorsi dai figli che abitano vicino a loro e che hanno dato l'allarme.facendo accorrere i pompieri.

I due anziani sono stati ricoverati all'ospedale Ca'Foncello di Treviso.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e hanno avviato gli accertamenti tecnici per capire le cause dello scoppio. (ANSA).