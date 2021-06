Calcio: Di Francesco, Verona mi spinge a dare il massimo

(ANSA) - VERONA, 16 GIU - Primo giorno da allenatore del Verona per Eusebio Di Francesco, che nel cuore della città scaligera è stato presentato ufficialmente alla stampa. "Sono arrivato ieri sera - ha esordito - e ho trovato una città splendida. Questo mi spinge a voler dare il meglio di me stesso e fare il massimo nel mio lavoro per questa affascinante città".

Di Francesco ha sottolineato l'iter che lo ha portato alla guida del Verona: "Ho avuto un incontro a Pescara un mese fa con il direttore D'Amico, con cui ho parlato, e bene, di calcio. Nel mio recente passato ho fatto degli errori, ma da questa società ho subito ricevuto sensazioni positive. Questo club mi ha voluto fortemente e ho la voglia ed il desiderio di ripartire". Ha ribadito quindi che "il Verona negli ultimi due anni ha avuto un grande coraggio, e vogliamo mantenere questo tipo di spirito.

L'obiettivo principale è la salvezza. Il modulo? Non voglio smontare quanto di buono è stato fatto dalla squadra di Juric.

Certo ho le mie idee ma questo gruppo ha fatto molto bene con una precisa idea di calcio - ha concluso - inutile stravolgere tutto". (ANSA).