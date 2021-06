Vaccini: Zaia, rivendichiamo la scelta di non fare open day

(ANSA) - VENEZIA, 09 GIU - "Fin dal momento in cui Aifa raccomandò di somministrare i vaccini a vettore virale (Astrazeneca e J&J) unicamente sopra i 60 anni, la scelta della Regione del Veneto è stata quella di non utilizzarli più in nessuna modalità al di sotto di quell'età". Lo dice, interpellato dal'ANSA, il presidente Luca Zaia.

"Siamo stati molto fermi nel mantenimento e nell'applicazione di questa misura - ricorda il Governatore - per cui nessuno Veneto under 60, dal giorno di quella direttiva di Aifa, ha mai più ricevuto vaccini Astrazeneca e J&J".

Di conseguenza, "non sono mai stati né organizzati né allestiti in Veneto open days ad accesso diretto per cittadini sotto i 60 anni nei quali somministrare questi due vaccini - conclude Zaia -. Una scelta che rivendichiamo". (ANSA).