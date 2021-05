Covid: Veneto, +159 contagi e 2 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAG - Numeri ancora bassi dei contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore si sono stati registrati 159 nuovi casi di positività al Coronavirus, e due decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 422.233, quello delle vittime a 11.532.

L'incidenza dei positivi sui tamponi processati è pari allo 0,46% "un dato record" ha sottolineato il governatore Luca Zaia. Scende la pressione sugli ospedali: sono 833 (.12) i ricoverati totali, dei quali 738 (-11) nelle aree non critiche, e 95 (-1) nelle terapie intensive. I soggetti positivi attualmente in isolamento sono 10.531 (-524). (ANSA).