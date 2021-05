Veneto: ieri 32.224 dosi, richiamo al 17% residenti

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAG - Sono state 32.224 le dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri in Veneto, che portano il totale a 2.589.813, pari al 95,2% delle forniture giunte in regione. Il dato emerge dal report regionale.

Ad aver completato il ciclo con il richiamo sono state finora 828.607 persone, pari al 17% della popolazione residente; il 35,5% ha ricevuto almeno una dose, pari a 1.732.828 residenti.

Per fasce d'età, gli over 80% con almeno una dose sono il 97,8%; i 70-79 sono l'85,2%; i 60-69 sono il 76%; i 50-59 sono il 35,8%; i 40-49 sono il 14,3%. I soggetti disabili ad aver ricevuto almeno una somministrazione sono il 74,1%, i vulnerabili il 71,7%. (ANSA).