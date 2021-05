Milano-Cortina: Malagò, su pattinaggio rispetto masterplan

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - "Io non mi sento di aggiungere niente ma una cosa è fondamentale. Io sono un soggetto religioso, devo e voglio rispettare il masterplan con cui noi abbiamo vinto la candidatura". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se l'Arena Civica di Milano ha ancora una possibilità di ospitare il pattinaggio sul ghiaccio di velocità al posto del Trentino, come da dossier di candidatura.

"Lo statuto prevede che poi per cambiare qualcosa serve l'unanimità, per cui al momento questo non è previsto - ha aggiunto a margine dell'inaugurazione del nuovo campo sportivo Giuriati del Politecnico di Milano -, se ci dovessero essere delle opzioni, è una cosa che va concordata con le parti e non certo da parte del sottoscritto". (ANSA).