Figliuolo, previsti bilanciamenti Regioni su Astrazeneca

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAG - "Non facciamo magazzino: quando serve la struttura commissariale fa proiezioni e si bilanciano i vaccini, con consenso delle regioni interessate". Lo ha ribadito il gen. Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per la vaccinazione, in visita all'hub di Porto Marghera (Venezia).

"Nei giorni scorsi - ha ricordato - c'è stato un bilanciamento sud-sud tra Sicilia e Puglia. Ne faremo altri su Astrazeneca, in modo da vaccinare più possibile e non tenere nulla 'in cassa'".

