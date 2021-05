Egonu, orgogliosa di noi e fiera di me stessa

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - "È finita così...ed adesso sì che possiamo davvero festeggiare! In questi sorrisi ed in questi occhi pieni di emozione ci sono mesi di fatiche e di sacrifici.

Perché sì, la vittoria ha il potere di rendere tutto un po' più semplice, tanto da riuscire anche per qualche istante a far dimenticare la difficoltà del percorso che ci ha condotte fin qui.

Che partita, che stagione, che gruppo! Sono davvero orgogliosa di noi ed oggi mi concedo il privilegio di essere fiera anche di me stessa". All'indomani della conquista della Champions League femminile con la Imoco Conegliano, la stella della squadra e della Nazionale Paola Egonu esprime tutta la sua gioia in un post su Instagram con una foto della squadra e dei tecnici che esultano alzando il trofeo al cielo.

"Ieri sognavo di poter chiudere in bellezza quest'anno. Oggi mi godo ogni momento di questa realtà. Grazie a chi c'è stato ed a chi non smetterà di esserci...abbiamo ancora un'estate lunga da vivere insieme! Mica è finita qui...", si conclude il post della schiacciatrice, che insieme con le compagne ha conquistato in questa stagione anche la Supercoppa, la Coppa Italia e lo scudetto. Ora l'attenzione della campionessa di Cittadella va alle Olimpiadi di Tokuo, dove le azzurre si presentano con l'obiettivo di lottare per una medaglia. (ANSA).