Riapre Collezione Guggenheim, omaggio a 1600 anni di Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 26 APR - "E' fondamentale che in questi giorni a Venezia ci siano diversi momenti di riapertura di mostre e musei, oggi ad esempio Palazzo Ducale e il Museo Correr, dopo la lunga chiusura per colpa della pandemia. E' un segno di speranza. Siamo tutti provati ma dobbiamo essere uniti e far capire che i musei fanno parte del tessuto sociale della città, della nostra identità". Karole P.B. Vail, direttrice della Collezione Peggy Guggenheim, sta mettendo a punto le ultime cose in vista del 28 aprile quando il pubblico, su prenotazione e contingentato per fasce orarie, potrà tornare ad ammirare i capolavori della Collezione. Poco lontano, lo stesso giorno è in programma l'apertura anche delle Gallerie dell'Accademia. (ANSA).