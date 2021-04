Covid:donna è grave,Penelope nasce prematura per 'salvarla'

(ANSA) - VENEZIA, 23 APR - Il cesareo d'urgenza: poi di corsa la rianimazione per la madre malata di Covid e la terapia intensiva neonatale per la figlia: cinque ausili respiratori, sei specialità mediche, decine di sanitari e quattro reparti dell'ospedale di Mestre dell'Angelo hanno salvato la vita a Penelope e soprattutto a mamma Camilla. La piccola infatti nasce il 25 marzo , negativa al Covid, un mese in anticipo per tentare di salvare la madre da una polmonite interstiziale severa provocata dal virus. Prigioniero in casa, papà Piero è positivo.

Dorme in divano, "perché il letto di casa, senza Camilla e Penelope, non lo voglio toccare". Camilla Gnata e Piero Zane sono due trentenni dell'isola veneziana di Murano. A settembre scoprono di aspettare un figlio. Il loro incubo inizia con la positività della neo mamma. (ANSA).