Vaccini: Zaia, dosi in arrivo sono nozze con i fichi secchi

(ANSA) - VENEZIA, 09 APR - Tredicimila dosi di AstraZeneca, 126mila Pfizer, 14mila con punto di domanda J&J, Moderna non pervenuta: sono le dosi che il Presidente del Veneto Luca Zaia si aspetta per la prossima settimana. Nel rilevare che "noi dei vaccini abbiamo bisogno come il pane", il Governatore accusa: "sono nozze con i fichi secchi visto che noi siamo primi in Italia per le vaccinazioni. Non abbiamo materia prima da inoculare. Noi abbiamo spazi per inoculazioni di massa". (ANSA).