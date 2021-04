Rugby: impresa Benetton, prima italiana nei quarti in Europa

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Impresa del Benetton Treviso. Infatti i veneti sono la prima squadra italiana di rugby che riesce ad arrivare nei quarti di finale di una Coppa europea. E' successo in Challenge Cup, equivalente rugbistico dell'Europa League del calcio, dove oggi il Benetton ha battuto i francesi dell'Agen (rimasti in dieci dal 20' st per l'espulsione definitiva di Jamie-Jerry Taulagidi) per 29-16 nella sfida valida per gli ottavi. Per Treviso mete di Duvenage, Ioane, Brex e Padovani e 3 calci piazzati di Garbisi. La settimana prossima i biancoverdi, nei quarti, se la vedranno con un altro team francese, il Montpellier. (ANSA).