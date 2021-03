Sciopero Actv a Venezia, manifestanti davanti stazione treni

(ANSA) - VENEZIA, 08 MAR - Una manifestazione si è svolta stamane a Venezia davanti alla stazione ferroviaria in concomitanza con la giornata di sciopero indetta dai dipendenti dell'Azienda di trasporto locale Actv per la disdetta da parte di Amav degli accordi integrativi di secondo livello.

Alla protesta hanno partecipato circa 200 persone. Durante l'agitazione saranno garantiti i servizi di trasporto essenziali sia in laguna che in terraferma. (ANSA).