Venezia, Casa dei Tre Oci va al gruppo Berggruen Institute

Fondazione di Venezia ha firmato un contratto preliminare di vendita dell'immobile con il gruppo Berggruen Institute, attivo sui temi delle politiche internazionali e delle sfide globali del XXI secolo. E' presieduto da Nicolas Berggruen il quale, tra l'altro, ha fondato il Museum Berggruen a Berlino, nonché il 21st Century Council for the Future of Europe.

La vendita del palazzetto, una sorta di copia in miniatura di Palazzo Ducale, era stata annunciata e smentita più volte, e sarebbe finalizzata a 'stabilizzare' il bilancio della Fondazione. La dimora è stata utilizzata, negli ultimi anni come sede espositiva di importanti mostre fotografiche, ma in passato è stata l'abitazione di personaggi famosi, tra i quali Vittore Grubicy, la figlia di Peggy Guggenheim, e il pittore Sciltian.

