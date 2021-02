Mostre: Accademia Venezia proroga esposizione opera Lotto

(ANSA) - VENEZIA, 23 FEB - "La sacra conversazione con i Santi Caterina e Tommaso", capolavoro di Lorenzo Lotto, arrivato dal Kunsthistorisches Museum di Vienna alle Gallerie dell'Accademia di Venezia lo scorso 16 ottobre, rimarrà 'ospite' della sede espositiva lagunare nonostante la scadenza del prestito.

L'opera era stata in mostra poche settimane prima della chiusura dei musei per Covid ma vista la crescente richiesta dei visitatori, resterà eccezionalmente alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino a domenica 11 aprile. Il prestito della "Sacra conversazione con i santi Caterina e Tommaso" del 1526-28 era stato già prorogato fino al 21 febbraio.

Le Gallerie, che hanno raggiunto dall'8 al 22 febbraio 3.350 visitatori, continueranno inoltre a proporre approfondimenti e visite guidate, che finora hanno riscontrato sempre il tutto esaurito, lanciando anche l'iniziativa "Giovedì in museo!".

(ANSA).