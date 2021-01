Sci: Cortina 2021; Spadafora, Italia vince quando fa sistema

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - I Campionati del mondo di sci a Cortina sono "un appuntamento molto atteso, frutto di scelte portate avanti con concretezza, determinazione e trasparenza e che racconta l'Italia che vince quando fa sistema e riesce a superare ogni difficoltà". E' quanto afferma in una nota il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, a 30 giorni dall'inizio dell'evento in programma dal 7 al 21 febbraio. E che coinvolgerà 700 atleti e 3500 addetti ai lavori, per uno 'spettacolo sportivo che sarà seguito da 500 milioni di persone sparse nei cinque continenti.

"C'è stato -sottolinea Spadafora- un lavoro di squadra da parte delle istituzioni; un sostegno da parte del Governo a tutti gli attori coinvolti. L'organizzazione di un evento di tale portata internazionale può aiutare il territorio, la comunità e dare un futuro alle giovani generazioni. Si è avuta una riqualificazione delle piste e delle infrastrutture in un'ottica di rigenerazione ambientale e rispetto del territorio".

"È un grande volano economico e un'occasione unica di rinascita.

Dopo questi mesi così difficili a causa della pandemia, abbiamo bisogno di proiettarci verso il futuro: costruire progetti che durino nel tempo. I Campionati di Cortina 2021 lo sono perché, oltre a celebrare al meglio un momento importante dello sport, si proiettano verso le Olimpiadi del 2026. Il mondo ci guarderà.

E sono certo -conclude il ministro- che l'Italia sarà all'altezza della sfida". (ANSA).