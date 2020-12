Terremoto: allarme ma niente danni in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 29 DIC - E' stata avvertita distintamente in tutto il Veneto la forte scossa di terremoto che poco fa ha avuto per epicentro la Croazia. I vigili del fuoco segnalano che non vi sono danni al momento nella regione e che una decina di persone ha telefonato ai centralini delle sale operative per chiedere cosa fosse accaduto. (ANSA).