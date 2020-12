Maltempo: Veneto, chiusi per neve sei passi dolomitici

(ANSA) - VENEZIA, 28 DIC - Una slavina, assieme al forte vento e alle abbondanti nevicate, hanno indotto la società di gestione Veneto Strade a chiudere il Passo Cimabanche, sopra Cortina D'Ampezzo. Altri due passi, il Pordoi e il Falzarego, sono stati chiusi, e tre valichi - Valparola, Fedaia e Giau - erano stati interdetti al traffico in mattinata.

Non transitabile e chiuso per il vento, infine, il tratto Misurina-Carbonin della Strada Provinciale 49.

"La situazione secondo le previsioni meteo dovrebbe migliorare in serata - spiega il Direttore Generale Silvano Vernizzi - in ogni caso siamo pronti per fronteggiare anche le emergenze".

In pianura allarme rientrato dopo le prime nevicate, poiché sulle strade regionali non si registrano problemi di circolazione, anche grazie all'azione dei mezzi spargisale in azione dal 26 dicembre e delle lame, che hanno eliminato la poca neve caduta in nottata. (ANSA).