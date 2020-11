Covid: Veneto, 2.436 positivi e 20 morti in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 04 NOV - Non accenna a frenare la curva dei contagi in Veneto: nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.436 positivi e 20 morti. Lo riporta il bollettino Covid della Regione. Il totale dei positivi raggiunge quota 65.531, i decessi 2.478. Sono 1.193 le persone ricoverate, 155 quelle attualmente in terapia intensiva. (ANSA).