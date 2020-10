Invasione bioraffineria Eni Marghera,blitz forze dell'ordine

(ANSA) - VENEZIA, 20 OTT - Blitz delle forze dell'ordine al centro sociale "Rivolta" di Marghera (Venezia), nell'ambito di indagini sull'irruzione dei 'no global' del 12 settembre scorso alla Bioraffineria Eni.

Gli agenti - si è appreso - stanno compiendo perquisizioni all'interno dei locali dopo aver bloccato lingreso alla struttura. Attivisti si sono riuniti sul piazzale antistante il centro sociale.

Gli attivisti della rete "Rise Up 4 Climate Justice" avevano fatto irruzione all'interno della Bioraffineria Eni, vestiti con tute bianche, forzando un portone in legno della recinzione.

L'azienda aveva denunciato 'atti vandalici' alla magistratura.

