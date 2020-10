Covid: assessore Veneto, all'orizzonte nessun coprifuoco

(ANSA) - VENEZIA, 20 OTT - "Quello che abbiamo presentato oggi è un piano ospedaliero, su altre iniziative dettate da altri numeri e su cui c'è un dialogo a livello nazionale è un'altra partita. Oggi in Veneto all'orizzonte non c'è nessun pensiero di lockdown o di coprifuoco". Lo ha detto ai giornalisti l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin.

Il piano di sanità pubblica - è stato spiegato in conferenza stampa - è un piano di sicurezza passiva di fronte al numero di malati che cresce, mentre le decisioni su lockdown sono di sicurezza attiva. (ANSA).