Covid: Zaia, in Veneto semaforo tra verde e arancio

(ANSA) - VENEZIA, 19 OTT - In Veneto "in questo momento il semaforo è tra verde e arancio; non siamo in emergenza ospedaliera ma potrebbe non durare" . Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia, a SkyTg24.

"Potrebbe accadere - ha aggiunto Zaia - che arrivi un carico nella terapia intensiva che cambia improvvisamente lo scenario.

Ma siamo pronti con l'artiglieria pesante". (ANSA).