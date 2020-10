Mose: altro test con mare calmo, sollevato in 55 minuti

(ANSA) - VENEZIA, 09 OTT - Nuovo test funzionale del Mose oggi a Venezia, dopo la 'prova del fuoco' del 3 ottobre scorso, quando le dighe - in fase di emergenza - si erano alzate per fermare una punta di acqua alta di un metro 30. La prova odierna, già prevista in calendario, si è conclusa senza intoppi: le paratoie alle 3 bocche di porto della laguna si sono sollevate in un tempo medio di 55 minuti. La prima a chiudere il passaggio tra mare e laguna è stata la diga di Chioggia, in 45 minuti, poi quelle di Malamocco (che nei test aveva manifestato qualche problema per ragioni tecniche già note) e quella del Lido. Il via al sollevamento è stato dato alle 10.45, alle 11.40 il sistema era in funzione nelle tre bocche di porto. Si tratta del quinto test funzionale completo del Mose. (ANSA).