Venezia: Brugnaro presenta Giunta, 3 assessori alla Lega

(ANSA) - VENEZIA, 06 OTT - Sono quattro, tra cui il vicesindaco Andrea Tomaello, coordinatore provinciale della Lega, le novità della nuova Giunta comunale di Venezia, la cui composizione è stata ufficializzata questa mattina dal rieletto sindaco Luigi Brugnaro.

Compreso il trentenne Tomaello, unico esterno e più giovane componente dell'esecutivo con cinque deleghe - Progetti comunitari, Porto, Politiche giovanili, Sport e Protezione civile - tre delle novità sono espressione della Lega. Gli altri due assessori leghisti sono la 69enne Silvana Tosi (Sicurezza) e il 47enne Sebastiano Costalonga (Commercio e Attività produttive). Entrambi confermati invece gli assessori di Fratelli d'Italia, Francesca Zaccariotto, con delega ai Lavori pubblici, e Forza Italia Michele Zuin, al Bilancio.

Per la Lista Brugnaro "fucsia", primo partito in città, gli assessorati sono cinque, con una novità. Si tratta di Laura Besio, 37 anni, con deleghe ai Servizi al cittadino, alle Politiche educative e al Personale. Confermati invece Simone Venturini alla Coesione sociale ma con l'aggiunta, nell'ampio pacchetto di deleghe, anche del Turismo, Paola Mar, che avrà come novità la delega al Patrimonio, Massimiliano De Martin, Urbanistica e Ambiente, e Renato Boraso, Mobilità e Infrastrutture.

Brugnaro ha scelto anche cinque Consiglieri delegati, quattro della Lista Brugnaro e uno della Lega. Si tratta dell'ex assessore Paolo Romor, Avvocatura civica, Alessandro Scarpa Marta, Rapporti con le isole e con la pesca, Enrico Gavagnin, Sicurezza urbana partecipata, Paolino D'Anna, Rapporto con i cittadini, e Giovanni Giusto, Tutela delle tradizioni. (ANSA).