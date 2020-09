Venezia: il red carpet è dei Castellittos

(ANSA) - VENEZIA, 11 SET - Per l'esordio di Pietro Castellitto, il 28enne attore che debutta alla regia con I Predatori, in concorso a Orizzonti e salutato all'istante come una delle belle sorprese di Venezia 77, al Lido è arrivata l'intera famiglia ad applaudirlo. Sul tappeto rosso insieme al primogenito i genitori Margaret Mazzantini e Sergio, le sorelle Anna e Maria, il fratellino Cesare e anche la nonna Anne Donnelly. Al termine della proiezione oltre sei minuti di applausi. (ANSA).