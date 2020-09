Coronavirus: Veneto, +173 casi e 3 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 11 SET - Sono 173 in più rispetto a ieri i casi positivi al Coronavirus registrati in Veneto, che portano il totale a 24.529 dall'inizio della pandemia. Lo riporta il Bollettino regionale, che segnala tre nuove vittime, con totale a 2.138.

I soggetti attualmente contagiati sono 2.964, 38 in più nelle 24 ore; in isolamento ci sono 7.908 soggetti, dei quali 2.029 risultano positivi.

La situazione negli ospedali vede 143 ricoverati in area non critica, dato invariato su ieri, con 91 positivi (+18); nelle terapie intensive 17 ricoverati (-1) di cui 11 (-1) positivi.

