Morto Mario Messinis, era stato sovrintendente Fenice

(ANSA) - VENEZIA, 08 SET - E' morto oggi a Venezia il musicologo Mario Messinis, che dal 1998 al 2001 era stato Sovrintendente del Teatro La Fenice. A darne l'annuncio è la Fondazione del teatro veneziano, che stamane ha esposto sulla facciata della Fenice la bandiera a mezz'asta. Messinis aveva 88 anni. Professore al Conservatorio Benedetto Marcello e allo Iuav, è stato un acuto critico musicale e un grande organizzatore culturale. Critico musicale de 'Il Gazzettino', aveva ricoperto importanti incarichi in alcune delle maggiori istituzioni culturali del Paese: direttore della Biennale Musica di Venezia (1979-1989 e 1992-1996), direttore artistico dell'Orchestra RAI di Torino (1986-1989) e dell'Orchestra RAI di Milano (1989-1994), per la quale aveva ideato nel 1989 il Festival "Dialoghi con Maderna". Per ventisette anni, dal 1992 al 2019, era stato anche direttore artistico di Bologna Festival. (ANSA).