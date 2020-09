Venezia: "Fuoco Sacro", mezzo secolo storia con Vigili fuoco

(ANSA) - VENEZIA, 04 SET - È fissata per martedì 8 settembre, alla Scuola Grande della Misericordia, la proiezione speciale di "Fuoco Sacro", il documentario diretto da Antonio Maria Castaldo che sarà presentato fuori concorso nell'ambito della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Fuoco Sacro è il racconto, condensato in un'ora, di mezzo secolo di storia italiana vista attraverso gli occhi dei Vigili del Fuoco, che hanno affrontato con coraggio e competenza le più grandi calamità che il nostro Paese ha vissuto sulla propria pelle. Una storia raccontata dalla voce dei protagonisti, che ogni giorno rischiano la propria vita per salvare quella degli altri.

Il progetto, prodotto dalla Direzione per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco insieme a Istituto Luce Cinecittà, Rai Teche e CoEM, è scritto e diretto da Antonio Maria Castaldo, giovane regista napoletano, a sua volta Vigile del Fuoco, che ha al suo attivo diversi lavori, ultimo dei quali "Metti, una sera a cena con Peppino", dedicato alla figura di Giuseppe Patroni Griffi e destinatario di una menzione speciale ai Nastri D'Argento Doc 2018. Il cast del film è composto, tra gli altri, da Nicola Colangelo, Gioacchino Giomi, Cosimo Pulito, Alfio Pini, Natale Inzaghi, Luigi Abate, Sergio Basti, Giuseppe Romano, Ennio Aquilino e Silvano Barberi. (ANSA).