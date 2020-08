Coronavirus: 120 nuovi contagi in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 15 AGO - Il Veneto registra 120 nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo di 21.132 positivi dall'inizio dell'epidemia. Sale anche il numero delle vittime, con un nuovo decesso; il totale dei morti (tra ospedali e case di riposo) raggiunge così i 2.096. Lo riferisce il bollettino della Regione. Forte balzo in avanti dei soggetti in isolamento domiciliare perchè positivi al Covid 19: da ieri sono cresciuti di 522 unità, passando da 5.963 a 6.485, dei quali 122 con sintomatologia. E' l'effetto dei nuovi focolai, scoperti in particolare nel trevigiano, e della catena di contatti che questi hanno generato. La provincia con il più alto numero di isolamenti è Verona, con 1.905. seguita da Padova (1.218) e Treviso (1.207). (ANSA).