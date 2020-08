Play off serie B, Chievo-Spezia 2-0

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Il Chievo ha battuto lo Spezia per 2-0 nella partita di andata delle semifinali dei play off della Serie B, giocata al Bentegodi. Reti di Djordjevic al 2' pt e Segre al 9' pt. La partita di ritorno è in programma La Spezia martedì 11. (ANSA).