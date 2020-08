Coronavirus: in Veneto +20 nuovi casi, un morto

(ANSA) - VENEZIA, 04 AGO - Altri 20 nuovi casi si registrano in Veneto nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferisce il bollettino regionale, che porta il totale dei contagiati a 20.253. Vi è una nuova vittima, che porta il totale a 2.077.

Gli attuali positivi sono 1.065, 14 in più rispetto a ieri. I soggetti in isolamento sono 4.160. Aumentano i ricoveri nei reparti non critici, che sono 119 (+7) di cui 32 positivi (+7).

Le terapie intensiva continuano a segnare 7 ricoverati di cui 5 positivi (+1). (ANSA).