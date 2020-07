Aspi: Benetton, mai rilasciato dichiarazioni

(ANSA) - VENEZIA, 16 LUG - Sulla vicenda Autostrade Luciano Benetton chiarisce, attraverso una nota, di "non aver rilasciato dichiarazioni a giornalisti" e che "le frasi riportate non rappresentano" il suo pensiero. Lo precisa un comunicato di Benetton "in riferimento alle parole riportate da alcuni organi di stampa". (ANSA).