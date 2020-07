Sci: Mondiali Cortina; A.Benetton, renderemo onore a Italia

(ANSA) - VENEZIA, 02 LUG - "C'è un grande gioco di squadra di Istituzioni e territorio, dimostreremo che nonostante tutte le eccezionalità di questo periodo, sapremo rendere onore al prestigio del nostro Paese". Lo afferma il presidente di Fondazione Cortina 2021, Alessandro Benetton, dopo la decisione della Fis di mantenere la data dell'appuntamento iridato dello sci l'anno prossimo.

Lo spettacolo del grande sci internazionale - sottolinea la Fondazione - si darà quindi di nuovo appuntamento nella Regina delle Dolomiti, in una kermesse sportiva che vedrà anche l'atteso ritorno delle competizioni maschili all'ombra delle Tofane, palcoscenico in questi anni delle sole gare femminili di Coppa. "Con la nostra disponibilità a posticipare l'evento - spiega Benetton - volevamo dare il tempo a tutto il sistema locale, nazionale ed internazionale per fare un capolavoro. Ma saremo pronti in ogni caso, dimostrando che un Mondiale può cambiare la storia di un territorio nonostante le avversità.

Abbiamo lavorato duramente e senza sosta nel corso degli scorsi anni, senza fermarci nemmeno durante i mesi più duri dell'emergenza coronavirus: La squadra è pronta e stiamo terminando le ultime rifiniture alle infrastrutture per ospitare le competizioni". (ANSA).