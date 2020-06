Prosecco: Valdobbiadene Docg, nuovo impianto fotovoltaico

(ANSA) - VENEZIA, 17 GIU - È entrato in funzione il secondo impianto fotovoltaico che fornisce energia pulita alla Cantina Produttori di Valdobbiadene (Treviso), tra le realtà più storiche e rappresentative della denominazione Prosecco Superiore Docg, nota sul mercato con il brand Val D'Oca.

Il nuovo impianto composto da 1548 pannelli è installato sul tetto del nuovo polo logistico, inaugurato a maggio 2018 per la valorizzazione della qualità delle uve coltivate dai 600 soci su 1.000 ettari di vigneto, concentrati in gran parte nelle zone più pregiate dei disciplinari di produzione del Prosecco Superiore Docg.

Con una potenza nominale di 495,36 KWp e una produzione stimata annua di circa 520.000 KW/h, l'impianto realizzato da Upsolar renderà autosufficiente il polo logistico, alimentando il magazzino automatizzato, interrato fino a 14 metri di profondità per integrarsi nel territorio Patrimonio Unesco. Un sistema di monitoraggio consente di quantificare in tempo reale l'energia autoprodotta, i consumi e i chilogrammi di CO2 risparmiata. (ANSA).