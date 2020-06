Nave sbanda a Venezia: Procura chiede archiviazione

(ANSA) - VENEZIA, 10 GIU - La procura della repubblica di Venezia ha chiesto l'archiviazione del fascicolo d'indagine relativo allo sbandamento occorso il 7 luglio scorso alla nave da crociera "Costa Deliziosa", che nel corso di un'improvvisa burrasca aveva 'scarrocciato' davanti a riva Sette Martiri, mentre stava uscendo dal Bacino di san Marco.

Il comandante della nave - informano oggi i quotidiani locali - era stato indagato per rischio di naufragio, ma dalle consulenze della Procura sarebbe emerso che avrebbe fatto tutto il possibile per evitare conseguenze disastrose, per l'imbarcazione e per la riva. Nella relazione gli esperti sottolineano in particolare che la sicurezza della navigazione in spazi ristretti come quelli del centro storico lagunare è tema di scelte politiche. (ANSA).