Incendio distrugge magazzino tessile

(ANSA) - VICENZA, 30 MAG - Un violento incendio ha distrutto, nella notte, un capannone della Geo&Tex 2000, un'azienda tessile in Valbrenta, nel vicentino. Le fiamme, partite esternamente da un deposito di materiale, si sono subito estese anche all'attiguo magazzino interno collegato alla parte produttiva.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Bassano, Vicenza, Cittadella, Thiene, Padova, Treviso, Verona e Mestre con 5 autopompe, 4 autobotti, una cisterna chilolitrica, un carro schiuma, un'autoscala e oltre 40 operatori, hanno agito per lo spegnimento operando su più lati dell'ampia struttura. L' incendio ha bruciato la parte esterna e con una violenta combustione il magazzino interno, che contenevano il prodotto finito di materiali geotessili non tessuti oltre le materie prime. I pompieri hanno così salvato la parte produttiva dopo oltre 4 ore di lavoro, circoscrivendo il rogo. Il magazzino è collassato su stesso. Nessuna persona è rimasta coinvolta.