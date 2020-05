Biennale Architettura di Venezia spostata al 2021

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAG - La 17/a Biennale di architettura di Venezia, How will we live together? curata da Hashim Sarkis, che avrebbe dovuto svolgersi a Venezia dal 29 agosto al 29 novembre è stata posticipata al 2021, da sabato 22 maggio a domenica 21 novembre, a causa del Coronavirus. Di conseguenza, la 59/a Esposizione Internazionale d'Arte, curata da Cecilia Alemani, che avrebbe dovuto svolgersi nel 2021, è stata a sua volta posticipata al 2022, durerà 7 mesi e si terrà da sabato 23 aprile a domenica 27 novembre. (ANSA).