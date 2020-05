Zaia, ordinanza come 'kit sopravvivenza'

(ANSA) - VENEZIA, 3 MAG - "E' un'ordinanza assolutamente in linea con i dettati del Dpcm, nessuna prova muscolare. Non impressioni il fatto che abbia 17 capitoli: sono la ripresa di alcune misure già presenti nella precedente ordinanza, e la messa a regime di alcuni del decreto del Governo. Da' vita ad un vademecum, un po' come il 'kit si sopravvivenza', scritto in maniera comprensibile per il cittadino, che leggerla su whatsapp prima di uscire di casa". Così il governatore Luca zaia ha definito la nuova ordinanza in vigore domani nella regione Veneto per l'avvio della Fase 2.