Venezia,S.Marco si illumina per riaprire

(ANSA) - VENEZIA, 28 APR - Il campanile di San Marco illuminato con la scritta "Risorgiamo Italia" e nella piazza semideserta il sindaco di Venezia che incontra alcuni operatori del turismo, per lanciare al Governo una richiesta di aiuto per le città italiane fiaccate dal lockdown. Così è partito stasera da Venezia l'appello all'esecutivo e alle istituzioni europee a indicare la via della ripartenza economica dopo l'emergenza. La città ha aderito in questo modo all'iniziativa nazionale 'Risorgiamo Italia'. "Siamo pronti a trovare una mediazione per lavorare e far 'risorgere l'Italia', sapendo che sulla salute siamo i primi a impegnarci, nell'interesse nostro, dei clienti e soprattutto della città", hanno detto gli operatori economici, tutti con le mascherine. Una voglia di ripartenza sottolineata anche dall'accensione nella piazza delle luci delle Procuratie e di altri punti nell'area marciana.