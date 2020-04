Coronavirus: Veneto,positivi sono 15.374

(ANSA) - VENEZIA, 17 APR - I casi i positivi al Sars-Covid2 in Veneto stamane hanno raggiunto quota 15.374, 155 in più della rilevazione di ieri sera, ma calano i decessi mentre i casi attualmente positivi sono 10.618. Lo rende noto il bollettino della Regione Veneto. I pazienti in terapia intensiva sono 197 (-3). I decessi sono 8, dato che porta a 877 il totale delle morti.